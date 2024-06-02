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Общество

Специалист по подводным работам показал, что находится на дне реки Великой. Видео

В рейде по самым популярным локациям несанкционированного экстремального купания на реке Великой принял участие специалист по подводным работам Роман Спицын. Видеозаписью увиденного он поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Вот малая часть того, что вас ждёт под водой в подобных местах», – написал он.

Ранее видео с прыжками в воду с набережной реки Великой в Пскове прокомментировали и в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

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