Специалист по подводным работам показал, что находится на дне реки Великой. Видео

16:08, 02 июня 2024, ПАИ

В рейде по самым популярным локациям несанкционированного экстремального купания на реке Великой принял участие специалист по подводным работам Роман Спицын. Видеозаписью увиденного он поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Вот малая часть того, что вас ждёт под водой в подобных местах», – написал он.

Ранее видео с прыжками в воду с набережной реки Великой в Пскове прокомментировали и в Главном управлении МЧС России по Псковской области.