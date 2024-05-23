Сотрудники МЧС прокомментировали видео с прыжками в воду с набережной Великой

18:09, 23 мая 2024, ПАИ

Видео с прыжками в воду с набережной реки Великой в Пскове прокомментировали корреспонденту ПАИ в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Опасный прыжок может стать последним, подчеркнули в МЧС.

Купание в необорудованных местах грозит не только получением серьёзных травм, но и потерей жизни. Ежегодно происходят сотни трагедий с детьми, связанными с нарушением правил безопасности на водных объектах. В большинстве таких случаев их причиной становится отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых, заметили в ведомстве.

«Купание в местах, не оборудованных для этого, опасно, в первую очередь, тем, что дно в таких местах не обследовано. Там может быть всё, что угодно: от банальных стекла и веток до обломков строительной арматуры. Главная задача родителей – донести это до детей и контролировать, как они проводят свободное время. Мы вместе должны уберечь их от опасных увлечений, грозящих трагедией», – подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.