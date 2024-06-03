Школьница из Бежаниц победила во всероссийском конкурсе рисунков

12:56, 03 июня 2024, ПАИ

Ученица Бежаницкой детской школы искусств Елена Часовских победила во всероссийском конкурсе рисунков, пишет газета «Сельская новь».

Награждение участников Всероссийского конкурса детского рисунка «Через искусство к жизни» прошло в Москве. Тема конкурса в этом году была «О друге моём». Елена Часовских представила работу «Вперёд за Славой!», на которой изобразила своего одноклассника по школе искусств.

Кроме того, участница посетила Третьяковскую галерею и Красную площадь вместе со своей наставницей Александрой Никитиной.

Ранее сообщалось, что юные художники из Бежаниц победили во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Леонардо-2024».