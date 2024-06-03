Школьница из Бежаниц победила во всероссийском конкурсе рисунков
Ученица Бежаницкой детской школы искусств Елена Часовских победила во всероссийском конкурсе рисунков, пишет газета «Сельская новь».
Награждение участников Всероссийского конкурса детского рисунка «Через искусство к жизни» прошло в Москве. Тема конкурса в этом году была «О друге моём». Елена Часовских представила работу «Вперёд за Славой!», на которой изобразила своего одноклассника по школе искусств.
Кроме того, участница посетила Третьяковскую галерею и Красную площадь вместе со своей наставницей Александрой Никитиной.
Ранее сообщалось, что юные художники из Бежаниц победили во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Леонардо-2024».
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