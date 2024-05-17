Юные художники из Бежаниц победили на всероссийском конкурсе рисунков

17:30, 17 мая 2024, ПАИ

Юные художники из Бежаницкой детской школы искусств победили во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Леонардо-2024», который проходил в Москве, пишет газета «Сельская новь».



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»





Задачей конкурса было нарисовать иллюстрацию к сказке. Вячеслав Алексеев получил диплом II степени за иллюстрацию «Цыганских сказок», а Александра Григорьева – диплом III степени за иллюстрацию к русской народной сказке «Крошечка-Хаврошечка».

Ранее сообщалось, что великолучанка Дарья Козлова стала победительницей XII Международного детского конкурса «А. П. Чехов и герои его произведений» в Таганроге.