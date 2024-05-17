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Общество

Юные художники из Бежаниц победили на всероссийском конкурсе рисунков

Юные художники из Бежаницкой детской школы искусств победили во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Леонардо-2024», который проходил в Москве, пишет газета «Сельская новь».

  • Юные художники из Бежаниц победили во Всероссийском конкурсе рисунков
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Юные художники из Бежаниц победили во Всероссийском конкурсе рисунков
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Юные художники из Бежаниц победили во Всероссийском конкурсе рисунков
    Фото: газета «Сельская новь»

Задачей конкурса было нарисовать иллюстрацию к сказке. Вячеслав Алексеев получил диплом II степени за иллюстрацию «Цыганских сказок», а Александра Григорьева – диплом III степени за иллюстрацию к русской народной сказке «Крошечка-Хаврошечка».

Ранее сообщалось, что великолучанка Дарья Козлова стала победительницей XII Международного детского конкурса «А. П. Чехов и герои его произведений» в Таганроге.

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