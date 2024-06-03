Девять парковок будет доступно гостям Дней пушкинской поэзии и русской культуры

16:44, 03 июня 2024, ПАИ

Систему парковок разработали для гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Всего для посетителей будет девять мест для парковки: парковка «Поляна» в Пушкинских Горах; Старая площадь; возле кафе «Святогор» на улице Ленина, 2; возле магазина «Магнит» на улице Лермонтова, 42; улица Ленина, 8; на пересечении улиц Новоржевской и Восточной; возле научно-культурного центра на улице Новоржевской; возле «Магнита» на улице Новоржевской, 25; на автостанции на улице Новоржевской, 30.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.