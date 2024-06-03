Публикуем программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры

16:30, 03 июня 2024, ПАИ

С 6 по 9 июня в Псковской области пройдут уже ставшие традиционными Дни пушкинской поэзии и русской культуры. В этом году 225-летний юбилей поэта будет по-настоящему особенным и объединит вокруг себя огромное количество творческих людей. Псковское агентство информации публикует информацию о том, что можно будет увидеть на площадках праздника.

6 июня

В 10:00 – литургия на могиле А. С. Пушкина (Святогорский Свято-Успенский монастырь, Пушкинские Горы);

С 12:00 до 16:00 – лития на могиле А. С. Пушкина по расписанию (Святогорский Свято-Успенский монастырь, Пушкинские Горы);

С 10:00 до 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» (Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1);

В 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль и квест от театральной лаборатории при участии студентов областного колледжа искусств (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское);

В 17:00 – начало работы литературной лаборатории (Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1);

В 17:00 – выставка произведений Московской творческой мастерской графики Российской академии художеств «Русское слово» (Музей друзей Саввы Ямщикова, Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 9а);

В 19:00 – литературно-поэтическая композиция от студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова при участии Сергея Безрукова под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

7 июня

С 9:00 до 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» (Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1);

В 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль и квест от театральной лаборатории при участии студентов областного колледжа искусств (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское);

В 13:00 – арт-прогулка «Отражение» (поляна Михайловское, Пушкинские Горы);

В 17:00 – ежегодное Пушкинское шествие, показательные выступления коллективов-участников (от площади Ленина в Пскове до Финского парка);

В 18:00 – музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.

8 июня

С 9:00 до 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» (Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1);

В 11:00 – лития на могиле А. С. Пушкина, церемония возложения цветов к могиле (Святогорский Свято-Успенский монастырь, Пушкинские Горы).

Поляна Михайловское, главная сцена, Пушкинские Горы

С 11:45 до 12:15 – мультсериал Екатерины Гаврюшкиной «Пушкин и… Михайловское» с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области;

С 12:15 до 12:45 – официальное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры;

С 12:45 до 13:15 – мультсериал Екатерины Гаврюшкиной «Пушкин и… Михайловское» с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области;

С 13:15 до 13:30 – телемост с участниками книжного фестиваля «Красная площадь»;

С 14:30 до 16:00 – симфонический оркестр Мариинского театра и солисты оперы Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят фрагменты и арии из опер русских композиторов, написанных на сюжеты Александра Пушкина;

С 17:00 до 18:00 – концертная программа Варвары Визбор.

Поляна Михайловское, литературный салон, Пушкинские Горы

С 12:00 до 17:00 – выступления и программы от поэтов;

В 16:00 – спектакль «Три урока русской словесности».

Поляна Михайловское, фольклорная сцена, Пушкинские Горы

С 11:30 до 18:10 – выступления заслуженного коллектива народного творчества – ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, народного коллектива вокального ансамбля «Традиция», образцового коллектива – хореографического ансамбля «Радость», народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда», лауреатов фестиваля «Русская песня. Семейные традиции» и конкурса чтецов, заслуженного коллектива народного творчества «Псковский русский народный хор», группы «Саморезы», заслуженной артистки России Марины Курчавовой и других.

Поляна Михайловское, историческая сцена, Пушкинские Горы

С 11:00 до 12:00 – творческие визитки делегаций районов Псковской области;

С 12:45 до 13:00 – литературная лаборатория;

С 13:15 до 14:00 – выступление Гоши Куценко и его группы;

С 14:00 до 14:15 – литературная лаборатория;

С 14:15 до 15:00 – музыкальный перформанс «Пушкин из соседнего подъезда» в исполнении творческого объединения музыкантов и актеров «Пакава ить»;

С 15:00 до 15:45 – литературно-поэтическая композиция от студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова;

С 15:45 до 16:00 – литературная лаборатория;

С 16:00 до 17:10 – концертная программа «Русские романсы. Посвящение Даргомыжскому» в исполнении Елены Морозовой и трио «ГВК»;

С 17:20 до 18:00 – чтецкая программа «Моцарт и Сальери» в исполнении Антона Кукушкина.

Поляна Михайловское, общее пространство, Пушкинские Горы

С 10:00 до 11:00 – пушкинское шествие-парад от районов Псковской области (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское);

С 11:00 до 18:00 – спектакль «Цыганы» от театра «Пух и Прах», режиссёр Этель Иошпа;

С 11:00 до 18:00 – интерактивное представление «Лукоморье» от театра «Трикстер»;

С 11:00 до 18:00 – барабанное шоу DrumTime;

С 11:00 до 18:00 – программа от студентов школы Райкина;

С 11:00 до 18:00 – ярмарка псковских мастеров;

С 11:00 до 18:00 – арт-прогулка «Отражение»;

В 13:00, 16:30 – арт-прогулка «Отражение» и специальная экскурсия по арт-объектам;

С 17:30 до 18:00 – общее шествие от участников праздника.

Пешеходная дорога от Бугрово до поляны Михайловское

В 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль и квест от театральной лаборатории при участии студентов областного колледжа искусств (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское).

9 июня

Пушкинские Горы

С 9:00 до 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» (Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1);

В 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивной спектакль и квест от театральной лаборатории при участии студентов областного колледжа искусств (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское).

Псков

В 16:00, 19:00 – спектакль «Пушкинские плавания» по мотивам сказок А. С. Пушкина, режиссёр Ю. Квятковский (Дендропарк Пскова).

Подробнее о Днях пушкинской поэзии и русской культуры читайте в специальном сюжете ПАИ.

Всего в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.