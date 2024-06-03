До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 4 июня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 июня. Ночью прогнозируются местами кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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