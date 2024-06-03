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Общество

До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 4 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 июня. Ночью прогнозируются местами кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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