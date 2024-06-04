Первая смена летних школьных лагерей открылась во Дворе Постникова

15:50, 04 июня 2024, ПАИ

4 июня во Дворе Постникова в Пскове открылась первая смена летних школьных лагерей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Музейные сотрудники подготовили масштабную командную квест-игру по произведениям А. С. Пушкина «Там на неведомых дорожках». На шести площадках команды соревновались между собой в ловкости, меткости, рассудительности и, конечно, знании сказок Александра Сергеевича. «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке» – на этих произведениях гения выросли наши родители и мы, а теперь растут наши дети.

Записаться в смены летних лагерей на программы Псковского музея можно по телефонам: 8 (8112) 29-22-59, 8 (911) 358-08-16.