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Выставка «Герой ненашего времени» открылась в Пскове

В честь 115 лет со дня рождения архитектора и реставратора Юрия Спегальского в мемориальном музее-квартире Спегальского на Октябрьском проспекте в Пскове открылась выставка «Герой ненашего времени». Выставку посетил митрополит Псковский и Порховский Арсений, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

​Выставка «Герой ненашего времени» открылась в Пскове. Фото: организаторы

«Юрий Павлович – родной для Пскова человек. И Псков был для него родным. Город словно был частью его души. Спегальский не просто участвовал в послевоенном восстановлении Пскова – он создавал его облик, бережно совмещая старину и современность. Даже во время зимних ночей ленинградской блокады художник рисовал Псков – уникальную серию рисунков по архитектуре XVII века. Удивительное чувство оставляет эта выставка. Вот детские фотографии хозяина дома. Вот рабочий инструмент реставратора, а рядом подлинные чертежи архитектора и собственноручно сделанные вещи удивительной красоты. Словно пришёл не в музей, а в гости к радушному хозяину», – отметил митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Митрополит Арсений также поблагодарил директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову за возможность посещения выставки «Герой ненашего времени», а также сотрудников музея-квартиры за сохранение памяти о Юрии Спегальском.

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