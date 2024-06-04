Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Никитины из Псковского района

20:28, 04 июня 2024, ПАИ

60-летие совместной жизни отмечают супруги Никитины из Карамышево Псковского района сегодня, 4 июня. В этот день 60 лет назад Михаил и Татьяна Никитины стали мужем и женой, сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Татьяна родилась в деревне Чутково Карамышевской волости, закончила Карамышевскую среднюю образовательную школу. Работала в отделении «Почты России» в родном селе, а большую часть своей трудовой деятельности проработала кассиром на железной дороге. Михаил Никитин также вырос в селе Карамышево. Что примечательно: с будущей супругой учился в одной школе. Трудился сначала в карамышевских электросетях, а затем перешёл работать на железную дорогу.

Супруги вырастили двоих сыновей, теперь воспитывают внучку и правнучку.

«Как и в любой семье, в жизни супругов Никитиных было всё – радость и счастье, печали и сложные моменты. Через всё это они прошли вместе, сохранив и укрепив свои чувства. Уважаемые Михаил Иванович и Татьяна Марковна! В Год семьи от всей души поздравляем вас с замечательным событием в вашей жизни – с бриллиантовой свадьбой!» – поздравили в администрации.