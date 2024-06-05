Псковская область за счёт ИПСЭР получит на миллиард больше налоговых отчислений

11:40, 05 июня 2024, ПАИ

Налоговые отчисления в Псковской области увеличатся ежегодно на миллиард за счёт реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская область вошла в десятку регионов, где президент России Владимир Путин поручил утвердить ИПСЭР на 2025-2030 годы и выделять на их развитие не менее десяти миллиардов рублей каждый год, напомнил Михаил Ведерников. «Для нас это большая победа, потому что программа даёт серьёзные результаты. И по целому ряду показателей мы уже вышли из десятки регионов с наиболее низкими показателями социально-экономического развития», – отметил он.

К концу прошлого года Псковская область привлекла порядка 30 миллиардов внебюджетных инвестиций, превысив план на пять миллиардов. Кроме того, было создано 812 рабочих мест (при плане 540 мест). «По расчётам Счётной палаты России, в Псковской области одни из самых высоких результатов по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития», – подчеркнул губернатор.

До 2030 года Псковская область продолжит развивать особую экономическую зону, поддерживать крупные молочные фермы и туристические объекты, а также будет разрабатывать проектно-сметную документацию для опорных населённых пунктов. «По расчётам, это увеличит налоговые отчисления в регионе ещё на один миллиард в год», – заметил Михаил Ведерников.