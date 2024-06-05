Почти 85% жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
84,1 % жителей Псковской области обеспечены качественной питьевой водой, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.
В 2023 году в Псковской области в сфере благоустройства и ЖКХ было сделано немало, в качестве примера губернатор назвал наиболее капиталоёмкие проекты.
В частности, в рамках федерального проекта «Чистая вода» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» провели реконструкцию станции биохимической очистки воды в Великих Луках, построили модульную станцию очистки воды в деревне Родина Псковского района, ввели в эксплуатацию две станции водоподготовки в Дубраве-1 и Дорожном Великолукского района, отремонтировали водозабор и сети холодного водоснабжения в деревне Андромер Плюсского района, начали реконструкцию водозабора «Майский» в Печорах.
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