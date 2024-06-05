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Общество

План благоустройства территорий перевыполнили в Псковской области

Более 40 общественных и дворовых территорий при плановом значении 35 благоустроили в Псковской области в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В Великих Луках благоустроили Пушкинский сквер. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На реализацию в прошлом году проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области было предусмотрено почти 315 млн рублей, уточнил губернатор.

Помимо благоустройства более 40 общественных и дворовых территорий, привели в порядок Соборную площадь и прилегающие улицы в Печорах. При этом по проекту работы необходимо было завершить в конце 2024 года, но они были выполнены раньше срока, подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, в 2023 году начали реализацию проекта «Лукоморье» в Пушкинских Горах. На эти цели направили 80 млн рублей, уточнил глава региона.

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