План благоустройства территорий перевыполнили в Псковской области

12:16, 05 июня 2024, ПАИ

Более 40 общественных и дворовых территорий при плановом значении 35 благоустроили в Псковской области в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

На реализацию в прошлом году проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области было предусмотрено почти 315 млн рублей, уточнил губернатор.

Помимо благоустройства более 40 общественных и дворовых территорий, привели в порядок Соборную площадь и прилегающие улицы в Печорах. При этом по проекту работы необходимо было завершить в конце 2024 года, но они были выполнены раньше срока, подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, в 2023 году начали реализацию проекта «Лукоморье» в Пушкинских Горах. На эти цели направили 80 млн рублей, уточнил глава региона.