Расходы дорожного фонда Псковской области выросли
Расходы дорожного фонда Псковской области в прошлом году составили 13,6 млрд рублей, что на 7 % больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.
За год в Псковской области привели в нормативное состояние 368 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, а также завершили работы по капремонту девяти мостов.
Нормативам сейчас соответствует 43 % региональных дорог, 86,4 % дорог городских агломераций, 65 % региональных дорог, входящих в опорную сеть. Все эти показатели незначительно, но превышают плановые, отметил Михаил Ведерников.
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