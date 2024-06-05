Михаил Ведерников: Экономика Псковской области динамично развивается

11:43, 05 июня 2024, ПАИ

Экономика Псковской области динамично развивается, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Объём инвестиций в основной капитал составил 47,6 млрд рублей, что на пять млрд больше, чем в 2022 году.

Индекс промышленного производства, в свою очередь, составил 110,9 %. В том числе более чем на 20 % выросло производство текстиля, резиновых и пластмассовых изделий. А на 18 % выросло производство электрического оборудования.

Кроме того, индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года составил 106,9 %. А в части МСП губернатор отметил рост числа занятых на 8,3 % – до 103 тысяч человек.

В том числе этому способствовали дополнительные инвестиции по линии микрокредитной организации. В 2023 году она была дофинансирована ещё на 100 млн рублей. В общей же сложности за 2023 год субъектам МСП было представлено 314 микрозаймов на общую сумму выше 720 млн, рассказал Михаил Ведерников.

«Экономика Псковской области динамично развивается, и задел на будущее сделан серьёзный», – заключил он.