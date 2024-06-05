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Общество

Псковский губернатор подвёл итоги реализации в регионе нацпроекта «Образование»

Итоги реализации президентского нацпроекта «Образование» в Псковской области за прошлый год подвёл губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности регионального правительства за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковский губернатор подвёл итоги реализации в регионе нацпроекта «Образование». Фото: ПАИ

С целью повышения доступности качественного образования в Псковской области создан 31 центр «Точка роста» в сельских школах и первый детский технопарк «Кванториум» на базе школы (гимназия № 29 Пскова). Также в десяти школьных спортзалах проведён ремонт, образовано 2 800 мест в учреждениях дополнительного образования, а в 41 образовательной организации региона обновлено компьютерное оборудование. Для реализации этих мероприятий по нацпроекту было направлено 264,24 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году в регион поступило пять новых школьных автобусов, а в 11 школах региона провели капитальные ремонты, отметил Михаил Ведерников.

Из презентации, предоставленной пресс-службой правительства Псковской области

В этом году будут сданы школы на 1000 и на 525 мест в Пскове; на 825 мест в Гдове; на 825 мест в Себеже. Ещё в четырёх школах на приграничных территориях идёт ремонт, окончание которого также запланировано на 2024 год.

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