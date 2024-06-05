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Культура

Михаил Ведерников подвёл итоги реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области

Итоги реализации президентского нацпроекта «Культура» в Псковской области за прошлый год подвёл губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области проходит много культурных мероприятий. Фото: ПАИ

В 2023 году в Псковской области завершилось строительство Центра культурного развития в Острове, а также капитальные ремонты Дома культуры в деревне Торошино Псковского района, Дома культуры в деревне Церковище Усвятского района и Детской школы искусств в Печорах.

Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами по нацпроекту дооснастили детские школы искусств в Новосокольниках, Острове, Пыталово, отметил губернатор. Кроме того, в Пскове была создана муниципальная библиотека и дооснащены семь музеев.

В 2023 году по нацпроекту «Культура» Псковской области было выделено 210 миллионов рублей.

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