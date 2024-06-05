Доступность связи активно развивается в Псковской области

12:23, 05 июня 2024, ПАИ

Доступность связи активно развивается в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках федерального проекта УЦН 2.0 в Псковской области установили 22 базовые станции мобильной связи для малых населённых пунктов. Кроме того, операторы дополнительно выделили семь миллионов рублей на новые вышки с использованием областных налоговых льгот.

К началу 2024 года в малых населённых пунктах Псковской области насчитывалось 247 базовых станций, а в 2018 году их было всего 150. Вышки охватывают порядка 26 тысяч абонентов, отметил Михаил Ведерников.