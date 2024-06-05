Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У 80% псковских семей, заключивших социальный контракт, увеличились доходы

У 80 % псковских семей, заключивших социальный контракт, увеличивается среднедушевой доход. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В 2023 году на реализацию социального контракта была получена субсидия, которая составила 403 миллиона рублей. Этой мерой смогли воспользоваться более четырёх тысяч жителей Псковской области.

Всего на предоставление мер социальной поддержки за 2023 год израсходовано 4,3 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда – средства федерального бюджета. «Мерами социальной поддержки воспользовалось более 270 тысяч получателей. Все социальные пособия и выплаты производились своевременно и в полном объёме. Задолженность отсутствует», – отметил глава региона.

Кроме того, с 1 января текущего года выплаты отдельным категориям граждан увеличены на 7,5%. К таким категориям относятся ветераны труда, ветераны труда Псковской области, инвалиды вследствие военной травмы, многодетные и приемные семьи и другие.

Вместе с этим продолжается работа по оказанию мер социальной поддержки участникам специальной военной операции. С начала СВО на поддержку военнослужащих, их семей, помощь подшефному району, беженцам и реализацию мер адресной помощи было направлено 1 миллиард 144 миллиона как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

На экомаршруте Полистовского заповедника можно увидеть редкую дикую орхидею
05 июня 2024

Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населённых пунктах Псковской области
05 июня 2024

Опасно ли нырять в Великую, обсудят на «Серебряном дожде»
05 июня 2024

Великолукский студент-медик представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профмастерства в Оренбурге
05 июня 2024

Михаил Ведерников призвал не обращаться с запросами о бомбоубежищах в партии, где «иноагент на иноагенте»
05 июня 2024

Михаил Ведерников ответил оппозиции на вопросы о регоператоре по обращению с ТКО
05 июня 2024

Псковский губернатор: Совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами
05 июня 2024

Михаил Ведерников: Безопасность региона – особая тема и прошлого, и текущего года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...