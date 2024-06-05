У 80% псковских семей, заключивших социальный контракт, увеличились доходы

12:08, 05 июня 2024, ПАИ

У 80 % псковских семей, заключивших социальный контракт, увеличивается среднедушевой доход. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2023 году на реализацию социального контракта была получена субсидия, которая составила 403 миллиона рублей. Этой мерой смогли воспользоваться более четырёх тысяч жителей Псковской области.

Всего на предоставление мер социальной поддержки за 2023 год израсходовано 4,3 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда – средства федерального бюджета. «Мерами социальной поддержки воспользовалось более 270 тысяч получателей. Все социальные пособия и выплаты производились своевременно и в полном объёме. Задолженность отсутствует», – отметил глава региона.

Кроме того, с 1 января текущего года выплаты отдельным категориям граждан увеличены на 7,5%. К таким категориям относятся ветераны труда, ветераны труда Псковской области, инвалиды вследствие военной травмы, многодетные и приемные семьи и другие.

Вместе с этим продолжается работа по оказанию мер социальной поддержки участникам специальной военной операции. С начала СВО на поддержку военнослужащих, их семей, помощь подшефному району, беженцам и реализацию мер адресной помощи было направлено 1 миллиард 144 миллиона как бюджетных, так и внебюджетных средств.