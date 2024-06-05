Михаил Ведерников: Большую часть бюджетных доходов в 2023 году нам дали не дотации, а собственные источники

11:35, 05 июня 2024, ПАИ

Большую часть роста доходов в 2023 году Псковской области дали не дотации, а собственная доходная база. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников обратился к депутату Псковского областного Собрания Петру Алексеенко. «Пётр Васильевич, вы нас всё время критиковали, что мы живём только за государственный счёт и не занимаемся собственной доходной базой. Информирую, что это не так, цифры наглядно это показывают», – сказал он.

По словам губернатора, такие результаты даёт выстроенная экономическая и финансовая политика, а для их сохранения необходимо удерживать темп, так как само собой ничего не произойдёт.

Глава региона подчеркнул, что ни один из механизмов поддержки не носит бессрочный характер, и необходимость их продолжения нужно доказывать. Михаил Ведерников назвал такой принцип Правительства РФ справедливым и обоснованным.

«Защита наших интересов по наиболее принципиальным позициям требует совместных усилий не только правительства области, но и Псковского областного Собрания депутатов, поддержки наших сенаторов и депутатов Государственной Думы. И мы уже работаем в этом направлении», – заключил псковский губернатор.