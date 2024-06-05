Псковички стали призёрами всероссийских соревнований по велоспорту

12:51, 05 июня 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Олимп», стали призёрами всероссийских соревнований по велосипедному спорту, которые проходят в Воронеже с 2 по 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В индивидуальной гонке среди девушек Олеся Семёнова одержала победу, а Людмила Котельникова заняла второе место.

Тренирует спортсменок Елена Клочкова.

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