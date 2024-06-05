Росгвардейцы обеспечат безопасность на Днях пушкинской поэзии

15:16, 05 июня 2024, ПАИ

Росгвардейцы обеспечат безопасность при проведении Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники отряда мобильного особого назначения (ОМОН) «Кром» и вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией будут патрулировать территорию музея-заповедника «Михайловское».

Также к месту проведения культурных мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории Пушкиногорского района.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.