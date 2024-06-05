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Общество

Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме в Белоруссии

Делегация Псковской области принимает участие в международной выставке «Белагро-2024», которая проходит в Минске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме в Белоруссии. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На выставке представлены передовые достижения в области машиностроения, селекции и агрохимии, а также новейшие средства защиты растений. В Минске все экспонаты можно увидеть до 9 июня.

В состав делегации вошли 40 представителей региона из сферы сельского хозяйства. Делегация осмотрела экспозиции выставки, а также встретилась с производителями белорусской сельскохозяйственной техники.

«Белагро-2024» – главная выставка Белоруссии в области агропромышленных технологий, участие в которой даёт возможность найти новых партнёров, показать свои разработки и обменяться опытом. В этом году в ярмарке принимают участие 490 компаний из 11 стран и почти 30 зарубежных делегаций.

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