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Культура

Группа «Трикветрум» выступит в Изборске 8 июня

Группа «Трикветрум» выступит на фестивале раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» в Изборске 8 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: Катерина Кочкина

«Трикветрум» – команда единомышленников из Санкт-Петербурга, исполняющая старинную музыку в оригинальной аранжировке. Коллектив стремится сохранить уникальное звучание старинных музыкальных инструментов и дать своим слушателям возможность прочувствовать средневековую атмосферу.

Выступление группы будет сопровождать открытие фестиваля и битву за знамя. Также будет два выступления с 13:40 до 14:00 и с 19:15 до 20:00.

Добавим, вход на фестиваль в этом году осуществляется по обычному (одноразовому) билету в крепость. Также гости могут приобрести единый билет, по которому можно в течение двух дней неограниченное количество раз посещать все объекты музея-заповедника.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь. Как прошёл «Исаборг» в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

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