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Общество

Борис Елкин вместе с депутатом ознакомился с тремя территориями в округе №13

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы по округу № 13 Галина Невалённая посетили три городских территории. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём Telegram-канале.

  • Борис Елкин и Галина Невалённая посетили три территории в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин и Галина Невалённая посетили три территории в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин и Галина Невалённая посетили три территории в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин и Галина Невалённая посетили три территории в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Борис Елкин и Галина Невалённая посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у лицея № 20 в Пскове. Строительство объекта уже завершили, осталось установить видеонаблюдение.

Также они осмотрели ход ремонта проезда между домами № 39 и 37 на улице Труда и прилегающей территории детского сада № 34. Здесь уже выполнили устройство основания проезжей части и построили тротуар. Работы завершатся в начале июля.

Кроме того, Борис Елкин и Галина Невалённая посетили дом № 5 на улице Труда. Жильцы этого дома проходят регистрацию ТОС. С помощью участия в региональном и городском конкурсах территориальных общественных самоуправлений они смогут благоустроить придомовую территорию.

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