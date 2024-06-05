Борис Елкин вместе с депутатом ознакомился с тремя территориями в округе №13

16:56, 05 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы по округу № 13 Галина Невалённая посетили три городских территории. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина







Борис Елкин и Галина Невалённая посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у лицея № 20 в Пскове. Строительство объекта уже завершили, осталось установить видеонаблюдение.

Также они осмотрели ход ремонта проезда между домами № 39 и 37 на улице Труда и прилегающей территории детского сада № 34. Здесь уже выполнили устройство основания проезжей части и построили тротуар. Работы завершатся в начале июля.

Кроме того, Борис Елкин и Галина Невалённая посетили дом № 5 на улице Труда. Жильцы этого дома проходят регистрацию ТОС. С помощью участия в региональном и городском конкурсах территориальных общественных самоуправлений они смогут благоустроить придомовую территорию.