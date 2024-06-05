В регионе происходят качественные улучшения – Анастасия Повторейко
В Псковской области происходят качественные улучшения в подавляющем большинстве сфер, отметила депутат областного Собрания Анастасия Повторейко, по итогам отчета о работе правительства региона, с которым сегодня, 5 июня, выступил губернатор Михаил Ведерников.
«Губернатор остановился на значимых достижениях и основных результатах социально-экономического развития региона. Отдельные акценты были сделаны на бюджетной политике, экономике, ключевых инвестиционных проектах, реализации национальных проектов, а также вопросах модернизации коммунальной, транспортной и дорожной инфраструктур. Особое внимание Михаил Юрьевич [Ведерников - ПАИ] уделил перспективам дальнейшего развития экономики Псковской области в средней и долгосрочной перспективах», – напмонила она.
«Наполнение и характер цифр в докладе о результатах деятельности правительства говорят сами за себя. Благодаря постоянной, грамотной работе губернатора региона, правительства Псковской области, а также благодаря четкому исполнению органами исполнительной власти взятых на себя обязательств регион с каждым годом претерпевает качественные изменения по всем направления», – отметила депутат.
С содержанием отчета о работе правительства Псковской области за 2023 года и комментариями экспертов можно ознакомиться в сюжете ПАИ.
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