Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В регионе происходят качественные улучшения – Анастасия Повторейко

В Псковской области происходят качественные улучшения в подавляющем большинстве сфер, отметила депутат областного Собрания Анастасия Повторейко, по итогам отчета о работе правительства региона, с которым сегодня, 5 июня, выступил губернатор Михаил Ведерников.

Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

«Губернатор остановился на значимых достижениях и основных результатах социально-экономического развития региона. Отдельные акценты были сделаны на бюджетной политике, экономике, ключевых инвестиционных проектах, реализации национальных проектов, а также вопросах модернизации коммунальной, транспортной и дорожной инфраструктур. Особое внимание Михаил Юрьевич [Ведерников - ПАИ] уделил перспективам дальнейшего развития экономики Псковской области в средней и долгосрочной перспективах», – напмонила она.

«Наполнение и характер цифр в докладе о результатах деятельности правительства говорят сами за себя. Благодаря постоянной, грамотной работе губернатора региона, правительства Псковской области, а также благодаря четкому исполнению органами исполнительной власти взятых на себя обязательств регион с каждым годом претерпевает качественные изменения по всем направления», – отметила депутат.

С содержанием отчета о работе правительства Псковской области за 2023 года и комментариями экспертов можно ознакомиться в сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

В регионе происходят качественные улучшения – Анастасия Повторейко
05 июня 2024

В Псковской региональной диспетчерской службе подвели итоги прохождения пожароопасного сезона в мае
05 июня 2024

Что скрывает дно реки Великой и где опаснее всего нырять, обсудили на «Серебряном дожде». Главное

05 июня 2024

Более 300 специалистов подготовили в псковском дайвинг-центре
05 июня 2024

Почти 13 тысяч жителей Псковской области имеют долги за газ
05 июня 2024

Борис Елкин вместе с депутатом ознакомился с тремя территориями в округе №13
05 июня 2024

Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме в Белоруссии
05 июня 2024

Псковские криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...