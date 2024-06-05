Занятие участников Стругокрасненского филиала «Дружины» прошло вблизи Владимирского Лагеря
Очередное занятие участников Стругокрасненского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло сегодня, 5 июня. Тренировку «Дружины» организовали недалеко от Владимирского Лагеря, пишет районная газета «Струги».
«Дружинники не только показали знания в сборке и разборке автомата, но и умение стрелять по мишеням, а также отработали навыки пользования средствами индивидуальной защиты (надеть противогаз на скорость). Пришлось продемонстрировать и оказание первой помощи раненому: требовалось остановить кровотечение, перевязать правильно рану и на носилках отнести пострадавшего в госпиталь. Далее участники показывали, как умеют ориентироваться на местности в лесу, используя движение по азимуту», – пишет газета.
Вместе с Анатолием Банаевым оценивал все задания его помощник Александр Громов. По результатам тренировки, Оба отметили, что участники Стругокрасненского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» справились с поставленными задачами.
Занятие участников Стругокрасненского филиала «Дружины» прошло вблизи Владимирского Лагеря
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