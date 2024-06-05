Борис Елкин: Пскову оказана большая поддержка во всех сферах

23:52, 05 июня 2024, ПАИ

Пскову в прошлом году была оказана большая поддержка во всех сферах, заявил глава города Борис Елкин, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в 2023 году.

«В полную силу заработала гимназия № 29, где появился детский технопарк «Кванториум», началось строительство школы на улице Инженерной, завершилась реконструкция Троицкого моста, отремонтировано 14 км дорог, появилось оборудование для спортшкол, построено жильё для детей-сирот. Для псковичей появилось больше новых общественных пространств: парк на реке Милевке, детские площадки, мультимедийный фонтан на Четырёх углах, спортивные объекты. И это лишь малая часть значимых результатов работы в прошлом году», – отметил Борис Елкин.

Он также выразил слова благодарности губернатору за поддержку города. «Благодаря совместным усилиям Псков развивается, и мы видим улучшения во всех областях жизни горожан», – подчеркнул глава Пскова.

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.