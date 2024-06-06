Литургия в память о Пушкине скоро начнётся в Святогорском монастыре

09:58, 06 июня 2024, ПАИ

Литургия скоро начнётся в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры в четверг, 6 июня, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Богослужение возглавит митрополит Каширский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Его высокопреосвященству сослуживают митрополит Псковский и Порховский Арсений, архиепископ Печерский Матфей, епископ Великолукский и Невельский Сергий. Песнопения литургии исполняет сводный мужской хор Санкт-Петербургской и Псковской епархии.

После литургии запланировано возложение цветов к могиле Александра Пушкина.

Напомним, что сегодня в Псковской области стартуют Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.