Лития проходит на могиле Александра Пушкина

12:39, 06 июня 2024, ПАИ

Лития проходит на могиле поэта Александра Пушкина в Святогорском монастыре в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в четверг, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В церемонии возложения цветов принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Арсений, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, врио главы Республики Алтай и экс-сенатор от Псковской области Андрей Турчак, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Пскова Борис Елкин.

Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.