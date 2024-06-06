Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Фёдорова: Отчёт губернатора о деятельности правительства Псковской области — результат большой командной работы

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе правительства региона за 2023 год – результат большой командной работы, заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

«Находясь в зале, среди своих коллеги и единомышленников, я почувствовала гордость за весь наш регион и за Псковский район, поскольку радостно слушать достойные результаты совместной работы», – отметила Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района также подчеркнула, что одним из важных моментов является привлечение в регион большого количества денежных средств и инвестиций, что позволяет в значительной степени наращивать темпы и расширять сферы развития как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

«Развитие очевидно во всех сферах: экономике, социальной политике, образовании, медицине, культуре. Ремонтируются и строятся школы, больницы, системы здравоохранения и образования модернизируются, реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся и ремонтируются дороги, создаются новые общественные пространства. Эти факты подтверждены конкретными цифрами в докладе. И если проецировать на конкретные территории, то совершенно очевидны позитивные перемены в Псковском районе и изменения во всех важнейших сферах жизни его населения», – сказала она.

По словам Натальи Фёдоровой, позитивные перемены не означают, что не осталось нерешённых проблем и вопросов, но есть перспектива их решения и поступательное движение к достижению поставленных задач.

«Задана высокая планка, впереди для нас много вызовов и нерешенных задач. Но чем больше достигаем, тем больше хочется работать ещё более упорно, дружно и успешно! В отчёте губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства Псковской области за прошлый год — результат большой командной работы. Вместе мы можем многое – работаем!» – заключила глава муниципалитета.

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

С 1 июля Эстония будет закрывать на ночь погранпункт «Койдула» на границе с Псковской областью
06 июня 2024

Наследие выставки-форума «Россия» сохранят в одноимённом национальном центре
06 июня 2024

Наталья Фёдорова: Отчёт губернатора о деятельности правительства Псковской области — результат большой командной работы
06 июня 2024

Ковчежную икону XVI века передали Псковской епархии
06 июня 2024

Работу детских образовательных НКО обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
06 июня 2024

Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Рестраврация»
06 июня 2024

«Мегафон» и «Газпром межрегионгаз» договорились о цифровизации контроля за поставками газа
06 июня 2024

Новое оборудование поступило в Псковский музей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...