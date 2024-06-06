Наталья Фёдорова: Отчёт губернатора о деятельности правительства Псковской области — результат большой командной работы

16:00, 06 июня 2024, ПАИ

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе правительства региона за 2023 год – результат большой командной работы, заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Находясь в зале, среди своих коллеги и единомышленников, я почувствовала гордость за весь наш регион и за Псковский район, поскольку радостно слушать достойные результаты совместной работы», – отметила Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района также подчеркнула, что одним из важных моментов является привлечение в регион большого количества денежных средств и инвестиций, что позволяет в значительной степени наращивать темпы и расширять сферы развития как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

«Развитие очевидно во всех сферах: экономике, социальной политике, образовании, медицине, культуре. Ремонтируются и строятся школы, больницы, системы здравоохранения и образования модернизируются, реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся и ремонтируются дороги, создаются новые общественные пространства. Эти факты подтверждены конкретными цифрами в докладе. И если проецировать на конкретные территории, то совершенно очевидны позитивные перемены в Псковском районе и изменения во всех важнейших сферах жизни его населения», – сказала она.

По словам Натальи Фёдоровой, позитивные перемены не означают, что не осталось нерешённых проблем и вопросов, но есть перспектива их решения и поступательное движение к достижению поставленных задач.

«Задана высокая планка, впереди для нас много вызовов и нерешенных задач. Но чем больше достигаем, тем больше хочется работать ещё более упорно, дружно и успешно! В отчёте губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства Псковской области за прошлый год — результат большой командной работы. Вместе мы можем многое – работаем!» – заключила глава муниципалитета.

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.