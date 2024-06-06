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Общество

В каком возрасте нельзя принимать холодный душ и чем он опасен: рекомендации эксперта

После 70 лет не стоит принимать холодный душ, если человек до этого не занимался закаливанием, пишет газета «Известия» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергея Степанова.

Принимая холодный душ, важно понижать температуру воды постепенно, так как переохлаждение организма может привести к обострению мышечных, нервных и инфекционных заболеваний. Также это чревато остановкой сердца и дыхания из-за стресса.

Холодный душ лучше принимать до 50 лет, после этого возраста – с осторожностью. А детям до восьми-девяти лет холодный душ противопоказан, так как их иммунная система сформирована не полностью, заключил Сергей Степанов.

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