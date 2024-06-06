Участок автодороги Плюсса – Погорелово перекроют 10 июня в Плюсском районе
Временное ограничение вводится 10 июня на участке автодороги Плюсса – Погорелово в Плюсском районе (вблизи поворота на деревню Бутырки). Об этом ПАИ сообщили в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Движение будет перекрыто с 10:00 до 13:00. Ограничение будет введено в связи с аварийным состоянием водопропускной трубы на участке дороги. Коммунальные службы проведут работы по её замене.
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