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Общество

Участок автодороги Плюсса – Погорелово перекроют 10 июня в Плюсском районе

Временное ограничение вводится 10 июня на участке автодороги Плюсса – Погорелово в Плюсском районе (вблизи поворота на деревню Бутырки). Об этом ПАИ сообщили в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Участок автодороги Плюсса – Погорелово перекроют 10 июня в Плюсском районе. Фото: ПАИ

Движение будет перекрыто с 10:00 до 13:00. Ограничение будет введено в связи с аварийным состоянием водопропускной трубы на участке дороги. Коммунальные службы проведут работы по её замене.

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