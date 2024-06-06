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Открытие выставки «Русское слово» состоялось в Музее друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах

Открытие выставки «Русское слово» состоялось в Музее друзей Саввы Ямщикова сегодня, 6 июня. Более 50 графических работ представили 12 выпускников творческой мастерской графики Российской академии художеств разных лет. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

​Открытие выставки «Русское слово» состоялось в Музее друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах. Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

С приветственным словом ко всем, кто пришёл в этот день в музей, обратилась временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

«Я хочу пожелать, чтобы выставка жила, чтобы сюда приходили жители и гости Пушкинских Гор, чтобы они удивлялись, восхищались, интересовались, может, о чём-то спорили или с чем-то не соглашались. Хочется, чтобы эта выставка стала своего рода первым знакомством с Пушкинскими Горами, с Псковской областью. Выставке быть!» – сказала она.

Также Вера Алексеева подчеркнула, что открывается выставка в особый день – день 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, и напомнила, что по всей Псковской области проводятся мероприятия, посвящённые этой юбилейной дате.

Александр Семергей, куратор выставки «Русское слово», выпускник творческой мастерской графики Российской академии художеств, выразил благодарность всем, кто в этот торжественный и наполненный праздничными событиями день пришёл в Музей друзей Саввы Ямщикова.

«Эталоном русского слова в широком смысле мы считаем Александра Сергеевича Пушкина, и хотелось посмотреть, как русское слово выглядит в изобразительном искусстве, как оно сочетается. Выставка состоялась при поддержке Святогорского монастыря и его настоятеля игумена Василия (Буркова), и я уверен, что она будет интересна посетителям. Сейчас для России настает новое время, и мы должны услышать русское слово, должны его слышать – услышать его в себе, продолжить его», – сказал Александр Семергей.

Художник Анна Новоселова поблагодарила комитет по культуре Псковской области и руководство Музея друзей Саввы Ямщикова за возможность представить свои работы в Пушкиногорье.

«Для нас нас, художников, это очень важно, особенно в такой особенный день, когда мы смогли поприсутствовать утром на литургии в Святогорском монастыре», – сказала она, выразив надежду, что выставка вызовет интерес у посетителей.

Работы художников посвящены творческому и жизненному пути Александра Пушкина, а также русским пейзажам. Пространство выставки дополнят графические листы ассистентов-стажёров Южного федерального университета.

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