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Культура

Литературно-поэтическая композиция о Пушкине в исполнении Сергея Безрукова прозвучала со сцены в Пушкинский Горах

В день рождения поэта и писателя Александра Пушкина у стен Святогорского Свято-Успенского монастыря прозвучала литературно-поэтическая композиция в исполнении Сергея Безрукова и студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие проходит в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Литературно-поэтическая композиция о Пушкине в исполнении Сергея Безрукова прозвучала со сцены в Пушкинский Горах. Фото: ПАИ

Началась программа с чтения стихов заслуженного артиста РФ.

Гостей мероприятия также поприветствовал директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались 6 июня в Псковской области. С утра на территории Святогорского монастыря прошла литургия. После этого гости мероприятия возложили цветы к могиле Александра Сергеевича Пушкина.

Программа мероприятия здесь.

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