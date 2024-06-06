Литературно-поэтическая композиция о Пушкине в исполнении Сергея Безрукова прозвучала со сцены в Пушкинский Горах
В день рождения поэта и писателя Александра Пушкина у стен Святогорского Свято-Успенского монастыря прозвучала литературно-поэтическая композиция в исполнении Сергея Безрукова и студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие проходит в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Началась программа с чтения стихов заслуженного артиста РФ.
Гостей мероприятия также поприветствовал директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались 6 июня в Псковской области. С утра на территории Святогорского монастыря прошла литургия. После этого гости мероприятия возложили цветы к могиле Александра Сергеевича Пушкина.
Программа мероприятия здесь.
Медалями Преподобного Мартирия Зеленецкого наградила Великолукская епархия нескольких псковичей
Литературно-поэтическая композиция о Пушкине в исполнении Сергея Безрукова прозвучала со сцены в Пушкинский Горах
Открытие выставки «Русское слово» состоялось в Музее друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах
Школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством – эксперт