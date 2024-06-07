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Общество

Минкультуры заблокировало несколько тысяч «Пушкинских карт» за нарушение правил

Несколько тысяч владельцев «Пушкинской карты» были заблокированы за нарушения правил программы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

Нарушившие правила лишаются возможности использовать карту на год. При этом перед блокировкой участникам всегда напоминают о правилах пользования «Пушкинской картой», уточнила Ольга Любимова.

«Мы обращались официально, мы информировали благодаря нашим коллегам из Минцифры индивидуально. Но в какой-то момент любые формы предупреждений перестают работать, если за ними не последуют меры», – добавила министр.

В августе в Минкультуры РФ сообщали, что карты программы «Пушкинская карта» будут блокироваться до конца календарного года при любом однократном нарушении правил программы, а при нарушении правил три раза участник из программы будет исключён.

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