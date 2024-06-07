На федеральной трассе А-122 в Псковской области организуют реверсивное движение

14:05, 07 июня 2024, ПАИ

Из-за ремонта на федеральной трассе А-122 (Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) в Псковской области будет временно ограничена пропускная способность и организовано реверсивное движение. Об этом ПАИ сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«С 7 июня по 14 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На этом участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно с 8:00 до 22:00», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Ремонт федеральной дороги будет производиться на участке с 614-го по 634-й километр, между деревнями Голенищево Локнянского муниципального округа и Ровни Насвинской волости Новосокольнического района. Ограничения будут вводиться поэтапно, захватками протяжённостью не более километра», – добавил Пузыревский.