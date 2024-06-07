Света временно не будет в нескольких деревнях Куньинского района
Электроэнергии временно не будет в нескольких населённых пунктах Куньинского района, пишет газета «Пламя».
10 июня с 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревне Бубново в связи с установкой опор и монтажом провода.
14 июня с 8:00 до 17:00 свет отключат в деревнях Боталово, Гришино, Жегалово, Мокрики, Быково, Курьяниха, Ступино, Пески, Великополье в связи с валкой угрожающих деревьев.
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