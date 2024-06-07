Великолучане завоевали награды турнира по кикбоксингу в Москве
Великолучане завоевали награды открытого турнира по кикбоксингу FRC (Fight Republic Club), который прошёл в Москве 2 июня. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на тренера спортсменов Сергея Москалёва.
Всего великолукские спортсмены взяли десять золотых и две серебряные награды.
Золото на счету Екатерины Козловой, Дениса Березина, Николая Ершова, Мирослава Горькова, Александра Ефремова, Алексея Пирса, Фёдора Иванова, Ильи Костюкова, Владимира Финочко и Виктора Шабанова. Серебро с собой увезли Иван Ершов и Артём Манаев.
Отметим, что в общекомандном зачёте кикбоксёрам из Великих Лук досталось третье место.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Легкоатлета, планирующего пробежать 2400 километров по России, встретили в Великих Луках
«Мы сыграли подстёгивающую роль» – тренер известной псковской легкоатлетки рассказала о прошедших стартах
Судейская бригада приступила к подготовке Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках