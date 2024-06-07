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Великолучане завоевали награды турнира по кикбоксингу в Москве

Великолучане завоевали награды открытого турнира по кикбоксингу FRC (Fight Republic Club), который прошёл в Москве 2 июня. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на тренера спортсменов Сергея Москалёва.

Великолучане завоевали награды турнира по кикбоксингу в Москве. Фото: Сергей Москалёв

Всего великолукские спортсмены взяли десять золотых и две серебряные награды.

Золото на счету Екатерины Козловой, Дениса Березина, Николая Ершова, Мирослава Горькова, Александра Ефремова, Алексея Пирса, Фёдора Иванова, Ильи Костюкова, Владимира Финочко и Виктора Шабанова. Серебро с собой увезли Иван Ершов и Артём Манаев.

Отметим, что в общекомандном зачёте кикбоксёрам из Великих Лук досталось третье место.

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