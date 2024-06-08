Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» показывают на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Мультсериал «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области показывают на главной сцене в Михайловском в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.
Руководит оркестром дирижёр Алексей Репников, а Игорь Гаврюшкин читает стихотворения. Посмотреть уже полюбившуюся картину пришло большое количество зрителей.
Напомним, премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялась в Пскове в феврале.
О ходе Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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