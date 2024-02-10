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Премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялась в Пскове

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» Екатерины Гаврюшкиной в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в субботу, 10 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялась в Пскове. Фото: ПАИ

Мультсериал посвящён периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

День проведения премьеры также неслучаен 10 февраля — день памяти Пушкина.

В показе принимает участие народный артист России Сергей Мигицко. Кроме того, для псковичей организована выставка эскизов к мультфильму художника и иллюстратора Игоря Шаймарданова.

Для мультсериала композитор Вячеслав Круглик переписал партитуру для Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и поделился подробностями.

Ранее директор Псковской областной филармонии Марина Николаева рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, что на премьере псковичи смогут увидеть эскизы Игоря Шаймарданова. Кроме того, премьера запустит эстафету показов мультсериала по всей России.

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