Лития прошла на могиле поэта Александра Пушкина в Святогорском монастыре

12:46, 08 июня 2024, ПАИ

Литию на могиле поэта А. С. Пушкина провели в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах сегодня, 8 июня. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

К собравшимся обратился митрополит Псковский и Порховский Арсений. «Мы продолжаем праздновать юбилей нашего великого поэта и по-особому чувствуем его присутствие. Его наследие в сказках и поэмах учит нас добру, красоте и всему прекрасному», – отметил он.

Вместе с этим состоялась церемония возложения цветов к могиле поэта.

Напомним, что сегодня проходит третий День пушкинской поэзии и русской культуры. С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. О ходе праздника можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.