Публикуем программу третьего Дня пушкинской поэзии и русской культуры

09:24, 08 июня 2024, ПАИ

Публикуем программу третьего Дня пушкинской поэзии и русской культуры. В этом году в Псковской области 225-летний юбилей поэта отмечается с 6 по 9 июня. Псковское агентство информации публикует информацию о том, что можно будет увидеть на площадках праздника сегодня, 8 июня.

С 9:00 до 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» (научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1).

В 11:00 – лития на могиле А. С. Пушкина, церемония возложения цветов к могиле (Святогорский Свято-Успенский монастырь, Пушкинские Горы).

Поляна Михайловское, главная сцена, Пушкинские Горы

С 11:45 до 12:15 – мультсериал Екатерины Гаврюшкиной «Пушкин и… Михайловское» с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области.

С 12:15 до 12:45 – официальное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

С 12:45 до 13:15 – мультсериал Екатерины Гаврюшкиной «Пушкин и… Михайловское» с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области.

С 13:15 до 13:30 – телемост с участниками книжного фестиваля «Красная площадь».

С 14:30 до 16:00 – симфонический оркестр Мариинского театра и солисты оперы Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят фрагменты и арии из опер русских композиторов, написанных на сюжеты произведений Александра Пушкина.

С 17:00 до 18:00 – концертная программа Варвары Визбор.

Поляна Михайловское, литературный салон, Пушкинские Горы

С 12:00 до 17:00 – выступления и программы от поэтов.

В 16:00 – спектакль «Три урока русской словесности».

Поляна Михайловское, фольклорная сцена, Пушкинские Горы

С 11:30 до 18:10 – выступления заслуженного коллектива народного творчества – ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, народного коллектива вокального ансамбля «Традиция», образцового коллектива – хореографического ансамбля «Радость», народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда», лауреатов фестиваля «Русская песня. Семейные традиции» и конкурса чтецов, заслуженного коллектива народного творчества «Псковский русский народный хор», группы «Саморезы», заслуженной артистки России Марины Курчавовой и других.

Поляна Михайловское, историческая сцена, Пушкинские Горы

С 11:00 до 12:00 – творческие визитки делегаций районов Псковской области.

С 12:45 до 13:00 – литературная лаборатория.

С 13:15 до 14:00 – выступление Гоши Куценко и его группы.

С 14:00 до 14:15 – литературная лаборатория.

С 14:15 до 15:00 – музыкальный перформанс «Пушкин из соседнего подъезда» в исполнении творческого объединения музыкантов и актёров «Пакава ить».

С 15:00 до 15:45 – литературно-поэтическая композиция студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

С 15:45 до 16:00 – литературная лаборатория.

С 16:00 до 17:10 – концертная программа «Русские романсы. Посвящение Даргомыжскому» в исполнении Елены Морозовой и трио «ГВК».

С 17:20 до 18:00 – чтецкая программа «Моцарт и Сальери» в исполнении Антона Кукушкина.

Поляна Михайловское, общее пространство, Пушкинские Горы

С 10:00 до 11:00 – пушкинское шествие-парад от районов Псковской области (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское).

С 11:00 до 18:00 – спектакль «Цыганы» театра «Пух и Прах», режиссёр – Этель Иошпа.

С 11:00 до 18:00 – интерактивное представление «Лукоморье» театра «Трикстер».

С 11:00 до 18:00 – барабанное шоу DrumTime.

С 11:00 до 18:00 – программа студентов школы Райкина.

С 11:00 до 18:00 – ярмарка псковских мастеров.

С 11:00 до 18:00 – арт-прогулка «Отражение».

В 13:00, 16:30 – арт-прогулка «Отражение» и специальная экскурсия по арт-объектам.

С 17:30 до 18:00 – общее шествие участников праздника.

Пешеходная дорога от Бугрово до поляны Михайловское

В 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль и квест театральной лаборатории при участии студентов областного колледжа искусств (пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны Михайловское).

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.