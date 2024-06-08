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Гоша Куценко – о выступлении в Михайловском: Пока на маленькой сцене, но если завоюем доверие, то выйдем на большую

О выступлении на Днях пушкинской поэзии и русской культуры сегодня, 8 июня, рассказал корреспонденту ПАИ заслуженный артист России Гоша Куценко.

«Я приехал со своими друзьями музыкантами, у меня есть такой проект для своих, мы играем музыку уже 20 лет, выпускаем пластинки и в основном пишем музыку для кино. Иногда параллельно возникают песни. Вчера выступали у вас в Доме офицеров и пели для ребят, десантников 76-й дивизии. Был большой семейный концерт. И сегодня мы здесь, на Пушкинском фестивале. Я был здесь в прошлом году, и на меня это произвело впечатление, и нас пригласили и в этом году здесь выступить. Пока на маленькой сцене, но если завоюем доверие, то выйдем на большую», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко и группа «ГК» выступили в Пскове. Фоторепортаж с мероприятия можно увидеть здесь.

Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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