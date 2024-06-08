27-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
27-летнего Павла Цветкова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина жил в Пустошке. С 1 июня этого года его местонахождение неизвестно.
Рост Павла Цветкова – 170 сантиметров. У него тёмные короткие волосы и карие глаза.
Мужчина был одет в серую кофту с короткими рукавами и капюшоном, серые шорты, чёрные сланцы, на нём были чёрная кепка и солнцезащитные очки.
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