«Музыкальные пятницы» начнут проводить в Гдове

22:30, 08 июня 2024, ПАИ

Проект «Музыкальная пятница» стартует в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

На набережной реки Гдовки на импровизированной сцене для всех желающих будут выступать гдовские артисты. Гости смогут послушать музыку и потанцевать.

«Музыкальная пятница» является творческим проектом Центра досуга и культуры Гдова.

Стартуют музыкальные вечера 14 июня и будут проходить каждую пятницу.