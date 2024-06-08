«Музыкальные пятницы» начнут проводить в Гдове
Проект «Музыкальная пятница» стартует в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».
На набережной реки Гдовки на импровизированной сцене для всех желающих будут выступать гдовские артисты. Гости смогут послушать музыку и потанцевать.
«Музыкальная пятница» является творческим проектом Центра досуга и культуры Гдова.
Стартуют музыкальные вечера 14 июня и будут проходить каждую пятницу.
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