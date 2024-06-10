Студенты ПсковГУ прошли обучение на вожатых

10:21, 10 июня 2024, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета стали участниками выездного вожатского интенсива, который прошёл на спортивно-туристической базе «Динамо» в Бор-Бельково в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Благодаря насыщенной программе 70 студентов смогли окунуться в жизнь лагеря. Проект реализуется штабом студенческих отрядов Псковской области», – отметила доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования Елена Петраш.

Для будущих вожатых были организованы активные игры, творческие конкурсы, мероприятия на сплочение временного детского коллектива. По итогам интенсива студенты смогли пополнить свой вожатский портфолио творческими идеями и полезными кейсами, заметили в пресс-службе.

Отметим, что интенсив проходил в рамках профессионального обучения по программе «Вожатый», реализуемой за счёт субсидии Российских студенческих отрядов.