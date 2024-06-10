Подведены итоги Дней пушкинской поэзии и русской культуры

16:31, 10 июня 2024, ПАИ

Подведены итоги Дней пушкинской поэзии и русской культуры 2024 года, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Всего 49 580 человек посетили мероприятия. Для гостей выступили 30 творческих коллективов, состоящих из порядка тысячи человек.

В Литературной лаборатории приняли участие 37 поэтов, а на арт-прогулке «Отражение» свои работы представили десять художников-скульпторов.

В театрализованном шествии-конкурсе приняли участие 26 муниципалитетов, а также в мероприятии участвовали 84 мастера декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, три обладателя Российской национальной театральной премии «Золотая маска» создали постановки специально для Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Также в мероприятии приняли участие народные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский и народный артист СССР, заслуженный артист РФ Гоша Куценко.

Как прошли Дни пушкинской поэзии и русской культуры, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ, а также посмотреть в фоторепортаже.