Прокуратура вынудила администрацию Пыталовского округа отремонтировать дорогу у магазина

17:02, 10 июня 2024, ПАИ

Прокуратура вынудила администрацию Пыталовского округа отремонтировать дорогу у магазина. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Подъезд к магазину «Пятёрочка» и другим торговым объектам в Пыталово на Белорусской, 9 имеет многочисленные дефекты дорожного покрытия, при этом надлежащее дорожное обслуживание данного подъездного пути не организовано, меры по осуществлению муниципального контроля в дорожном хозяйстве органом местного самоуправления также не принимаются.

Прокуратура внесла представление в адрес главы округа. Представление удовлетворено, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Проведен ямочный ремонт дорожного полотна, органом местного самоуправления обеспечена реализация мероприятий по осуществлению муниципального дорожного контроля.