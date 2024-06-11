Наталья Исакова поддержала инициативу совершенствования системы налогообложения

12:29, 11 июня 2024, ПАИ

Инициативу совершенствования системы налогообложения поддержала член Общественной палаты России, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Налогообложение – это один из главных источников дохода, который способствует экономическому развитию страны и позволяет решить социальные задачи, отметила Наталья Исакова. По её мнению, заложенный в основу изменений принцип социальной справедливости «обоснован и понятен».

«Любой законопроект, особенно имеющий такой большой резонанс, проходит общественное обсуждение», – подчеркнула Наталья Исакова.

Напомним, на сессии Псковского областного Собрания в среду, 5 июня, депутаты поддержали разработанные федеральным правительством инициативы о совершенствовании системы налогообложения: пакет законопроектов о налоговой реформе направлен во все субъекты РФ для сбора предложений и замечаний.

Отметим, что Министерство финансов России внесло в Правительство РФ законопроект об изменениях налоговой системы. В числе прочего он затронет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Министерство предлагает ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу, которая начнётся с годового дохода свыше 2,4 млн рублей. Госдума рассмотрит поправки в весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.